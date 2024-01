Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 99,49 USD.

Die Moderna-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 99,49 USD. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,62 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,43 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 732.300 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,86 USD. Dieser Kurs wurde am 24.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 49,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 62,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,13 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 1.831,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.364,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Moderna.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -13,780 USD einfahren.

