Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagvormittag billiger

Moderna im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 90,93 EUR abwärts.

Die Moderna-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:15 Uhr um 0,2 Prozent auf 90,93 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 90,36 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 90,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118 Moderna-Aktien.

Am 19.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 102,33 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 58,76 EUR. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 35,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 178,00 USD angegeben.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.831,00 USD – das entspricht einem Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Moderna dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -13,780 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich mittags im Plus

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor einem Jahr bedeutet

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester