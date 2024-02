Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagmittag nahezu unbewegt

Kurs der Moderna

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Moderna. Mit einem Kurs von 88,33 USD zeigte sich die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Moderna-Aktie bewegte sich um 01:59 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 88,33 USD. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,85 USD. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 87,37 USD. Bei 90,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.708.097 Moderna-Aktien.

Am 17.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,20 USD an. Gewinne von 99,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 62,55 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,19 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 2,53 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Moderna rechnen Experten am 20.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --13,457 USD je Moderna-Aktie.

