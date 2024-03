Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 104,50 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 104,50 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 104,71 USD. Bei 103,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.373 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.04.2023 auf bis zu 163,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 62,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Am 22.02.2024 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,61 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.811,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.084,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2024 -7,189 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

