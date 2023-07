Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna fällt am Mittwochmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 122,41 USD ab.

Die Moderna-Aktie musste um 11:39 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 122,41 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 370 Moderna-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 217,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 77,48 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 115,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 6,03 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Moderna ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 8,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1.862,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 69,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.066,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,481 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

