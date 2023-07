Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 125,85 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,6 Prozent auf 125,85 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 126,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,49 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 573.437 Stück gehandelt.

Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,03 USD. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 9,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 302,00 USD an.

Moderna ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD gegenüber 8,58 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.862,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 69,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.066,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Moderna-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,481 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Moderna eingebracht

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln