Fokus auf Aktienkurs

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteuert sich am Nachmittag

19.08.25 16:09 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteuert sich am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 28,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
24,00 EUR -0,37 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 28,12 USD. Bei 28,30 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 158.877 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2024 auf bis zu 91,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 227,13 Prozent zulegen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 56,00 USD.

Moderna veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,33 USD vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,677 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

