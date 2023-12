Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im MUN-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 77,81 EUR.

Die Moderna-Aktie stand in der MUN-Sitzung um 08:41 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 77,81 EUR. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,81 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 300 Moderna-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 153,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,86 EUR am 09.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,50 USD aus.

Am 02.11.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 2,53 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -12,892 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Nachmittag

Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag