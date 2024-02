Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verzeichnet am Mittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 87,16 USD.

Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 11:53 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 87,16 USD abwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.022 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,86 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,44 Prozent. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 178,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -13,457 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Verluste in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Freitagshandels

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich freundlich