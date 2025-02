Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Moderna

So bewegt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 34,63 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 3,5 Prozent auf 34,63 USD nach. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,33 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,23 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 371.820 Stück.

Am 25.05.2024 markierte das Papier bei 170,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 391,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Bei 29,26 USD erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,33 USD an.

Moderna gewährte am 14.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,91 USD. Im Vorjahresquartal waren -9,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 47,24 Prozent auf 966,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 01.05.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,821 USD je Moderna-Aktie stehen.

