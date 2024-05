Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 135,06 USD.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 135,06 USD. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,47 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 108.627 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,69 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2023 Kursverluste bis auf 62,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 167,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 91,07 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -7,036 USD je Moderna-Aktie.

