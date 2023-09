Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Moderna. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 107,35 USD.

Das Papier von Moderna legte um 11:57 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 107,35 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 423 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 217,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 102,38 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2023 Kursverluste bis auf 95,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,49 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,62 USD. Im Vorjahresquartal hatten 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 92,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.749,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 344,00 USD.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -3,853 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

