Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 81,89 USD.

Die Moderna-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 81,89 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 80,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,37 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 636.780 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 217,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 165,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,48 USD fiel das Papier am 19.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 1,72 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 302,00 USD.

Moderna veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 5,24 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 344,00 USD – eine Minderung von 92,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.749,00 USD eingefahren.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Moderna die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --4,064 USD je Moderna-Aktie.

