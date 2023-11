Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich Moderna

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 77,90 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 77,90 USD. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 77,93 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 76,80 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 319.371 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 217,25 USD. 178,88 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 19,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,50 USD an.

Am 02.11.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -9,53 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -11,565 USD je Moderna-Aktie.

