Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Mittwochvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Moderna. Die Moderna-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 81,39 EUR.

Die Moderna-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 81,39 EUR. Die Moderna-Aktie legte bis auf 81,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 81,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 670 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 199,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 145,48 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2023 Kursverluste bis auf 58,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 27,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,50 USD.

Am 02.11.2023 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD im Vergleich zu 3.364,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -12,892 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

