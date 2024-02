Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Die Aktie von Moderna hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 87,00 USD.

Die Moderna-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 87,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.589 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2023 bei 166,86 USD. 91,79 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Abschläge von 28,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -13,457 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

