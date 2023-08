Moderna im Blick

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna legt am Mittag zu

21.08.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 102,25 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 11:55 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 102,25 USD. Zuletzt wechselten 1.829 Moderna-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 217,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 112,47 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2023 auf bis zu 95,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,07 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD. Am 03.08.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5,24 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 344,00 USD – eine Minderung von 92,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.749,00 USD eingefahren. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -3,921 USD je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Moderna-Investment verdient Moderna-Aktie an der NASDAQ mit leichtem Minus: Moderna erhöht trotz Umsatzrückgang Prognose S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Moderna angefallen

