Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag kräftig

Die Aktie von Moderna zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,9 Prozent auf 107,58 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 5,9 Prozent auf 107,58 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 107,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,99 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 905.987 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 217,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 101,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 95,02 USD. Mit einem Kursverlust von 11,68 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 302,00 USD.

Am 03.08.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 5,24 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 344,00 USD in den Büchern – ein Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 4.749,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,921 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

