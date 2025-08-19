Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Moderna

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 26,39 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 26,39 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 26,02 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,55 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 625.435 Aktien.

Am 22.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,59 USD an. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 70,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Abschläge von 12,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 01.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD gegenüber -3,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,677 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

