Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

So bewegt sich Moderna

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 96,66 EUR ab.

Die Moderna-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 96,66 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 96,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 760 Moderna-Aktien.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 203,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 52,45 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.08.2023 auf bis zu 87,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,85 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 92,76 Prozent zurück. Hier wurden 344,00 USD gegenüber 4.749,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.11.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,853 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Moderna-Aktie an der NASDAQ dennoch tiefer: Moderna und Immatics kooperieren bei Krebsmedikamenten - Immatics-Aktie profitiert

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Moderna abgeworfen