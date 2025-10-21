Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Abend

Aktie im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 27,43 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 27,43 USD. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,58 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,25 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 901.938 Moderna-Aktien.

Bei 57,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 110,28 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 18,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Moderna.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -9,570 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

