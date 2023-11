Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,4 Prozent auf 77,10 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 2,4 Prozent auf 77,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.665 Moderna-Aktien.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 217,25 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 64,51 Prozent niedriger. Bei 62,55 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 23,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 204,50 USD.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,53 USD gegenüber 2,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 1.831,00 USD in den Büchern – ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 3.364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Moderna wird am 22.02.2024 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -11,565 USD je Moderna-Aktie.

