Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Moderna zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 87,14 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 87,14 USD. Bisher wurden heute 17.441 Moderna-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2022 auf bis zu 212,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 143,79 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,55 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 28,22 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 204,50 USD.

Moderna veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -9,53 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.831,00 USD – eine Minderung von 45,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.364,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -13,420 USD je Moderna-Aktie.

