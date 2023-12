Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit Kursplus

Kurs der Moderna

Die Aktie von Moderna zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 79,80 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:17 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 79,80 EUR zu. Die Moderna-Aktie legte bis auf 79,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 79,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.948 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,80 EUR an. 150,38 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,76 EUR ab. Mit Abgaben von 26,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,50 USD an.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.831,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.364,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -12,892 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

