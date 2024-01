Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Montagmittag seitwärts

So bewegt sich Moderna

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 99,70 USD.

Mit einem Wert von 99,70 USD bewegte sich die Moderna-Aktie um 11:58 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 27.243 Moderna-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,86 USD erreichte der Titel am 24.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 99,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,55 USD am 03.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 02.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 2,53 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Moderna wird am 22.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -13,700 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich mittags im Plus

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor einem Jahr bedeutet

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester