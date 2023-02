Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Moderna

Der Moderna-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:53 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 150,50 EUR. Bei 150,20 EUR markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 150,28 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 1.190 Aktien.

Bei 202,75 EUR markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 25,77 Prozent niedriger. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,56 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 302,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 03.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moderna ein EPS von 7,70 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.364,00 USD – eine Minderung von 32,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.969,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Moderna wird am 23.02.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Moderna-Gewinn für das Jahr 2022 auf 21,26 USD je Aktie.

