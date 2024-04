Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag stabil

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Moderna-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 101,40 USD.

Mit einem Kurs von 101,40 USD zeigte sich die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Bei 102,79 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,34 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.558 Moderna-Aktien.

Am 22.04.2023 markierte das Papier bei 142,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 29,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 38,30 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Moderna ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von 3,61 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,81 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 44,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,08 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,245 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

