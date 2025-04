Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Moderna zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 25,38 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 25,38 USD zu. Bei 25,68 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 114.119 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. 571,20 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (23,19 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 67,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 14.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,91 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,57 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 966,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 65,54 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Moderna am 01.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -10,263 USD je Aktie ausweisen dürften.

