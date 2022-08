Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 2,2 Prozent auf 143,16 EUR. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 143,16 EUR. Bei 144,28 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 653 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2021 auf bis zu 393,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,66 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 109,74 EUR am 24.02.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 30,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 461,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 5,24 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von 6,46 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 4.749,00 USD gegenüber 4.354,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,64 USD je Aktie belaufen.

