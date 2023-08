Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,7 Prozent auf 114,10 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,7 Prozent auf 114,10 USD zu. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 115,84 USD an. Bei 112,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 1.994.116 Stück.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 217,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. 90,40 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2023 auf bis zu 95,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 16,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 302,00 USD angegeben.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,62 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 92,76 Prozent auf 344,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.749,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -3,921 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Werte Moderna-, Pfizer- und BioNTech-Aktie klettern: US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen - BioNTech-Gründer kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Moderna-Investment verdient

Moderna-Aktie an der NASDAQ mit leichtem Minus: Moderna erhöht trotz Umsatzrückgang Prognose