Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 27,12 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 27,12 USD. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 27,79 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.203.309 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2024 bei 86,80 USD. Gewinne von 220,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (23,16 USD). Abschläge von 14,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,33 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Moderna am 30.10.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,677 USD je Moderna-Aktie belaufen.

