Blick auf Aktienkurs

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag im Minus

22.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 27,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
23,16 EUR -0,57 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 27,02 USD. Die Moderna-Aktie sank bis auf 26,91 USD. Bei 27,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 203.244 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 113,47 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,16 USD am 16.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,30 Prozent.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 USD.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,33 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 142,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 241,00 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Moderna am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,567 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

