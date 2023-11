Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Moderna-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 76,81 USD ab.

Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 11:42 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 76,81 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 761 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 217,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 182,84 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 62,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 22,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,50 USD.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -11,565 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

