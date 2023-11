Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 70,55 EUR ab.

Das Papier von Moderna gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 08:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 70,55 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 70,54 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 70,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 244 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 188,16 Prozent. Am 02.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,71 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,50 USD für die Moderna-Aktie.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 2,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.831,00 USD – das entspricht einem Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -11,565 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

