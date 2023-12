Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna bricht am Nachmittag nach oben aus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 95,91 USD zu.

Um 16:07 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 95,91 USD. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 96,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.702.312 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 212,44 USD erreichte der Titel am 23.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 121,50 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,55 USD am 03.11.2023. Mit Abgaben von 34,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,50 USD.

Moderna gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.364,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -13,420 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

