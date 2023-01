Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Um 12:22 Uhr sprang die Moderna-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 176,88 EUR zu. Bei 178,76 EUR markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.465 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,75 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 12,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 59,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 7,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.364,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.969,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 21,66 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

