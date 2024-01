Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Dienstagmittag südwärts

So bewegt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 99,43 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 11:36 Uhr 0,3 Prozent auf 99,43 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.877 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.01.2023 markierte das Papier bei 198,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 100,00 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 62,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 37,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 178,00 USD.

Moderna gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -9,53 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD im Vergleich zu 3.364,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -13,700 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich mittags im Plus

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor einem Jahr bedeutet

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester