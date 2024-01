Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Moderna zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 101,22 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 101,22 USD. Bei 101,17 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 100,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 348.998 Moderna-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,86 USD) erklomm das Papier am 24.01.2023. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 96,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 62,55 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 61,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -9,53 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD im Vergleich zu 3.364,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -13,700 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich mittags im Plus

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor einem Jahr bedeutet

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester