Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 08:49 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 153,40 EUR zu. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,82 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,82 EUR. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150 Stück gehandelt.

Am 14.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,75 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 109,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2022). Mit Abgaben von 39,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 302,00 USD.

Am 03.11.2022 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,70 USD je Aktie generiert. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.364,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 21,26 USD je Moderna-Aktie.

