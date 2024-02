Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verliert am Freitagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 99,23 USD ab.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 99,23 USD nach. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,71 USD nach. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 99,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 793.511 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.04.2023 bei 163,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,47 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 62,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,96 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,00 USD.

Am 22.02.2024 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,44 Prozent auf 2.811,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.364,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.05.2024 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -6,974 USD ausweisen wird.

