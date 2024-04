Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 106,71 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 106,71 USD zu. Die Moderna-Aktie legte bis auf 106,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 69.009 Moderna-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,75 USD erreichte der Titel am 25.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 33,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2023 (62,56 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 22.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 3,61 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,81 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,242 USD je Moderna-Aktie stehen.

