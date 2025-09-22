Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verliert am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 26,43 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,43 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 26,31 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 260.627 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,94 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 61,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 23,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.

Am 01.08.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 142,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 241,00 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

2025 dürfte Moderna einen Verlust von -9,596 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

