Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagabend im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 25,93 USD.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 25,93 USD. Bei 25,91 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,72 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.214.602 Moderna-Aktien.

Bei 67,94 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 61,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 10,70 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,00 USD.

Am 01.08.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD gegenüber -3,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 142,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 241,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD ausweisen wird.

