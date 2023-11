Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagmittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 77,60 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 01:58 Uhr um 0,7 Prozent auf 77,60 USD nach. Bei 76,84 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 78,06 USD. Bisher wurden heute 2.203.917 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 217,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 179,96 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 62,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 24,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 204,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 02.11.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -11,565 USD je Moderna-Aktie belaufen.

