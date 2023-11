Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Moderna-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 77,60 USD abwärts.

Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 01:58 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 77,60 USD. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 76,84 USD. Mit einem Wert von 78,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 2.203.917 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 217,25 USD. 179,96 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 62,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2023). Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 19,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,50 USD aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,53 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.831,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.364,00 USD umgesetzt worden waren.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -11,565 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

