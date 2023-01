Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Der Moderna-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 179,50 EUR. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 178,26 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 180,96 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 1.711 Aktien.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 11,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 61,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Moderna ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.364,00 USD – eine Minderung von 32,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.969,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Moderna wird am 23.02.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 21,59 USD je Aktie belaufen.

