Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Moderna zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 109,05 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 109,05 USD. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 111,14 USD. Bei 111,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 413.444 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 25.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 23,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 62,56 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,63 Prozent.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 178,00 USD.

Am 22.02.2024 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moderna ein EPS von 3,61 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 2,81 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 44,71 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Moderna am 02.05.2024 vorlegen. Am 01.05.2025 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -7,242 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

