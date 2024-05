Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Moderna zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 166,00 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 166,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 170,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 232.899 Moderna-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2024 auf bis zu 170,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,62 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 62,31 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 178,00 USD angegeben.

Am 02.05.2024 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,20 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 91,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 167,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,036 USD je Moderna-Aktie stehen.

