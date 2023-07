Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Montagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Moderna. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 127,00 USD.

Um 11:54 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 127,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 756 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 217,25 USD. 71,06 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,03 USD. Mit Abgaben von 9,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 302,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.862,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.066,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 69,30 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 01.08.2024 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,435 USD einfahren.

