Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 121,96 USD.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 3,5 Prozent auf 121,96 USD nach. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 121,28 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 826.054 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 217,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 78,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (115,03 USD). Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 5,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 302,00 USD an.

Moderna ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 8,58 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.862,00 USD – eine Minderung von 69,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.066,00 USD eingefahren.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Am 01.08.2024 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -2,435 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Moderna eingebracht

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln